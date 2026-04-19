L’allenatore del Bologna ha parlato pochi minuti prima dell’inizio della partita contro la Juventus, spiegando le motivazioni dietro le scelte di formazione. Ha sottolineato l’obbligo di cercare di ottenere il massimo numero di punti possibile in questa fase della stagione, senza entrare nel merito delle strategie specifiche adottate. Il tecnico ha inoltre commentato le condizioni della squadra e le aspettative in vista del match.

Mercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di.Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Chi è e cosa sta accadendo Calciomercato Inter: smentita quella contropartita nell’affare Bastoni-Barcellona! Non arriverà (al momento) in nerazzurro Simic fa questa confessione su Modric: «Ho parlato con lui, è molto felice al Milan ma mi ha detto questo sul suo futuro» Diretta gol Serie A LIVE: Pisa Genoa 1-2, la decide Colombo. Tra poco in campo Juve Bologna Spalletti pre Juve Bologna: «Stasera ci...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Italiano prima di Juve Bologna: «Abbiamo l’obbligo di cercare di fare più punti possibili, vi spiego le scelte di formazione di oggi»

Le parole di Spalletti dopo Bologna-Juve | Serie A Enilive | DAZN

Notizie correlate

Runjai? prima di Milan-Udinese: “Il nostro obiettivo è fare più punti possibili. Non abbiamo nulla da perdere”Kosta Runjaic, allenatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' nel pre partita della sfida tra Milan e Udinese valida per la 32^ giornata del campionato...

Leggi anche: Bologna, Italiano rinvia l’Europa. "La Cremonese e dopo l’Aston Villa. Allo Zini con l’obbligo di fare punti»

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Serie A, oggi Juve-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla; Juve-Bologna, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Juve-Bologna parte col giallo, dalla svista arbitro a Var e Avar: quella rivolta di Conte e Marotta…; Face to Face, Juventus-Bologna: Italiano contro il suo tabù.

Juve-Bologna diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Italiano LIVENel posticipo domenicale della 33ª giornata di Serie A, i bianconeri chiedono strada agli emiliani per staccare Como e Roma e blindare la zona Champions ... corrieredellosport.it

Juventus-Bologna, le formazioni ufficiali: Spalletti lascia fuori Yildiz, Italiano con CastroAlle ore 20:45 si chiuderà la 33a domenica di Serie A con il match tra Juventus e Bologna all'Allianz Stadium di Torino. Ecco le scelte ufficiali dei rispettivi allenatori. gonfialarete.com

Juve-Bologna Segui il LIVE qui facebook

I convocati di Spalletti per #Juve-Bologna: la decisione su Yildiz e Thuram, McKennie torna in lista x.com