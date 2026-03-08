Thuram a DAZN | Abbiamo fiducia in noi viviamo per andarci a prendere questo quarto posto Abbraccio? Era una partita sofferta

Durante un'intervista a DAZN, Thuram ha dichiarato che la squadra ha fiducia nelle proprie capacità e che l’obiettivo è conquistare il quarto posto. Ha anche commentato che la partita è stata difficile e sofferta, sottolineando l’importanza di lottare fino alla fine. Le sue parole riflettono la determinazione del team in vista delle prossime sfide.

