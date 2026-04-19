Un rappresentante di una squadra di calcio ha dichiarato che finché i risultati matematici non sanciranno la fine dei giochi, si continuerà a tentare di migliorare le proprie prestazioni. Ha anche commentato che i numerosi cambi di formazione sono dovuti alla stanchezza causata dai lunghi viaggi e alle sfide frequenti che la squadra affronta in questa stagione. La squadra si sta concentrando sulle prossime partite, mantenendo alta la motivazione.

di Luca Fioretti Italiano a DAZN: «Fin quando la matematica non determina nulla abbiamo l’obbligo di provarci». Le dichiarazioni prima di Juve Bologna. Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Juve-Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO ELIMINAZIONE EUROPA LEAGUE – « Il problema vero è stato all’andata. Volevamo fare una partita diversa, ma loro non ce l’hanno permesso. Il valore loro non si discute e il percorso in Europa è stato molto positivo. Devi essere bravo a trarre grandi insegnamenti per alzare il livello. Loro hanno giocatori di grande qualità e sta pagando per il calcio inglese.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Italiano a DAZN: «Fin quando la matematica non determina nulla abbiamo l’obbligo di provarci. Tanti cambi? I viaggi sono pesanti»

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