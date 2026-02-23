Dimarco | Primo pensiero la rimonta Siamo l’Inter | abbiamo l’obbligo di provarci

Federico Dimarco sottolinea che l’Inter si concentra sulla rimonta, dopo aver perso la prima partita. La causa deriva dalla sconfitta in trasferta, che mette pressione sulla squadra per recuperare il risultato. Dimarco afferma che, essendo l’Inter, l’obiettivo è provarci fino all’ultimo secondo. Con la partita alle porte, la squadra si prepara a dare il massimo per cambiare le sorti del girone. La sfida si avvicina con grande determinazione.

Dimarco. Alla vigilia della sfida di Champions tra Inter e BodoGlimt, è Federico Dimarco ad affiancare Cristian Chivu in conferenza stampa. L’esterno nerazzurro non nasconde l’atteggiamento che servirà per tentare la rimonta: “ Sarà una partita molto offensiva, siamo sotto di due gol “, sottolineando però l’attenzione necessaria alle transizioni avversarie, “ perché le loro ripartenze in questa Champions sono state fatali in molte gare “. Dimarco ha poi chiarito quale debba essere la priorità tattica: “ Dobbiamo prima di tutto pensare a segnare, poi vedremo l’andamento della partita “. L’obiettivo dichiarato è partire forte: “ Il primo pensiero sarà rimontare il prima possibile “, segnale di una squadra consapevole della difficoltà ma determinata a provarci fino in fondo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Conferenza stampa Dimarco pre Inter Bodo Glimt: «Il primo pensiero sarà quello di rimontare. Avere Chivu e Kolarov è stata una fortuna per me, sul Mondiale con l’Italia…»Dimarco si presenta alla conferenza stampa prima della partita contro il Bodo Glimt, motivato a recuperare dopo la sconfitta dell’andata.

Inter Liverpool, parla Chivu: «Era giusto un pareggio per come si era messo. Abbiamo dato il nostro meglio, abbiamo avuto coraggio nel provarci»Dopo la partita tra Inter e Liverpool, Cristian Chivu commenta il risultato di 0-1, evidenziando che un pareggio sarebbe stato più giusto considerando l'andamento dell'incontro.

