Questa mattina, il Day 2 del PokerStars Open Main Event prende il via con numeri in crescita rispetto a ieri. Nella sala al nono piano, dove si svolge l’evento, sono stati registrati un aumento dei partecipanti e anche l’apertura del palco, segno che l’atmosfera si fa sempre più intensa. I giocatori sono pronti a sfidarsi per avanzare nella competizione, mentre gli organizzatori osservano attentamente l’evolversi della giornata.

Nella giornata di ieri i numeri dell'Open di sono impennati. Nella sala al nono piano hanno anche aperto il palco. Ben presto si è sfondata quota mille giocatori. Al Main Event oggi è tempo di day 2. Per conoscere le cifre ufficiali occorrerà però attendere un paio d'ore dopo lo start di giornata La fotografia è quella di una sala piena, illuminata dal sole con il Lago sullo sfondo. Ieri si sono giocati al 9° piano del Casinò di Campione gli ultimi 2 flight per quel che riguarda il day 1. Siamo già a oltre 1.300 ingressi. Al PokerStars Open di Campione, il Main Event oggi vivrà il proprio day2 Calcoli alla mano dobbiamo sommare gli oltre 550 giocatori che hanno partecipato a Day 1A e 1B a tutti quelli che hanno affollato la Pokerroom al nono piano da ieri pomeriggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - PokerStars Open Main Event: oggi scatta il day 2

Approfondimenti su PokerStars Open

Il PokerStars Open di Campione si avvicina, con l'apertura dei satelliti per il Main Event.

Le porte del Casinò di Campione si sono aperte e il nono piano si è riempito di giocatori fin dalle prime luci.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su PokerStars Open

Argomenti discussi: PokerStars Open Campione: oggi al via il Main Event, l’High Roller dà spettacolo; PokerStars Open Campione: Ferrari shippa High Roller e che partenza nel Main con 533 paganti; PokerStars Open Campione 2026: 553 entry nei primi due flight del Main Event, Manuel Ferrari conquista l'High Roller; Poker Live 29 gennaio 2026. Manuel Ferrari vince HR Campione.

PokerStars Open Campione: è pienone nel Main, Sammartino e Cerci tra i qualificatiSono già 1365, gli iscritti al PokerStars Open Main Event di Campione. Tanti volti noti, da Candio e Sammartino a Cerci! assopoker.com

PokerStars Open Campione 2026, che partenza per il Main Event: 533 iscritti nei primi 2 flight!Il Main Event del PokerStars Open Campione 2026 è partito con l'acceleratore pigiato: 533 gli iscritti tra day 1A e day 1B. Tutti i dettagli. assopoker.com

Paganini non ripete, ma Manuel Ferrari sì! Dopo il successo di Malaga, "PokerManzo92" vince l'High Roller anche al PokerStars Open Campione - facebook.com facebook

#Poker #Pokerstars PokerStars Open Campione inaugura la stagione live 2026 dopo un debutto da record dlvr.it/TQSBWN x.com