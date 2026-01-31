PokerStars Open day 3 | il Main Event è in diretta su Gazzetta

Oggi si è concluso il day 2 del PokerStars Open al casinò di Campione. I numeri ufficiali sono stati diffusi e si sono fatte le prime analisi sul torneo, che prosegue con il Main Event in diretta su Gazzetta. La giornata ha visto l’uscita di diversi giocatori, segnando il momento di massimo tensione con lo scoppio della bolla. Ora, i partecipanti sono concentrati per il day 3, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi in diretta.

Al nono piano del casinò di Campione è andato in archivio il day 2 che significa: numeri ufficiali di questa seconda edizione del PokerStars Open, montepremi e soprattutto, a livello di gioco, scoppio della bolla. Il day 3 inizia con 131 giocatori rimasti. L'action è in diretta streaming sul nostro sito Una bolla davvero lunga, mani incredibili e tante storie da raccontare. I numeri sono definitivi: per questa seconda edizione dell'Open le entrate totali sono state 1.582 e la prima moneta è da 250.000 euro. Il PokerStars Open day3 è in diretta streaming su Gazzetta Mancava poco allo scoccare della mezzanotte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su PokerStars Open

Questa mattina, il Day 2 del PokerStars Open Main Event prende il via con numeri in crescita rispetto a ieri.

Il PokerStars Open di Campione si avvicina, con l'apertura dei satelliti per il Main Event.

