Lo rapinano e lo prendono a pugni in pieno centro | due minorenni nei guai

In un episodio avvenuto in pieno centro, due minorenni stranieri, di 16 e 17 anni, sono stati denunciati dalla polizia per rapina in concorso. L’episodio ha coinvolto una violenta aggressione, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla sicurezza urbana e alla condotta dei minori stranieri in città.

Due minorenni stranieri, un 17enne e un 16enne, sono stati denunciati dalla polizia di Stato per rapina in concorso. L'episodio nella notte di sabato scorso: un cittadino si trovava in un distributore h24 di via San Vincenzo, in pieno centro città, quando è stato raggiunto da due ragazzi con un passamontagna addosso che lo hanno aggredito, strattonandolo e prendendolo a pugni per cercare di sottrargli qualcosa e poi allontanarsi verso Brignole. Subito dopo, la vittima si è accorta che le mancava lo smarphone, ha chiesto aiuto a dei passanti e ha chiamato il 112. Gli agenti delle volanti a quel punto si sono messi alla ricerca dei ragazzi e li hanno subito identificati: si tratta di due minorenni di origini straniere.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Lo rapinano e lo prendono a pugni

Due giovani sono stati denunciati dopo aver accerchiato e rapinato un uomo in strada.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lo rapinano e lo prendono a pugni

Argomenti discussi: Accerchiano studente e lo rapinano davanti a una scuola media a Bologna; Accerchiano uno studente e lo rapinano davanti a una scuola media; Rapina con un coltello alla fermata della metro uno sconosciuto e lo lascia scalzo; Tor Pignattara, rapina anziana e poi la ricatta: Pagami se lo rivuoi.

Lo rapinano e lo prendono a pugni in pieno centro: due minorenni nei guaiUno è stato fermato dopo pochi metri, l'altro invece, grazie alle informazioni della sala operativa che seguiva i suoi spostamenti dalle telecamere presenti in zona, è stato ritrovato in un cassonetto ... genovatoday.it

Rapinano un uomo e lo colpiscono con bottiglie e spranghe a Lavinio vicino Roma, arrestati due fratelliDue fratelli marocchini arrestati a Lavinio per rapina e lesioni aggravate ai danni di un connazionale nei pressi della stazione ferroviaria. virgilio.it

Controlli serrati della Polizia di Stato sull’Asse Mediano: rapinano due distributori di carburante, 2 arresti 7 Nel corso dei servizi mirati e continuativi, predisposti dalla Questura di Napoli, finalizzati a contrastare il fenomeno dei reati predatori lungo il cosiddetto - facebook.com facebook