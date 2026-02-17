Terni minorenni rapinano giovane in pieno centro e scappano in bici | identificati dopo testimonianze e videosorveglianza

A Terni, tre minorenni hanno rapinato un giovane in pieno centro e sono fuggiti a bordo di biciclette. La rapina è avvenuta ieri pomeriggio, vicino a una piazza molto frequentata, e ha coinvolto un ragazzo di 20 anni. Le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare i responsabili. I carabinieri hanno arrestato uno dei giovani e disposto il collocamento di un sedicenne in una comunità.

I carabinieri di Terni hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare con il contestuale collocamento di un sedicenne in una comunità. La misura è stata emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Perugia su richiesta della procura minorile. Il minorenne è stato ritenuto responsabile di una rapina in concorso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’episodio risale alla tarda serata di domenica 18 gennaio, lungo corso Tacito. Un ventenne, mentre passeggiava con un amico, è stato avvicinato da due giovanissimi. Dopo averlo minacciato di morte, si sono fatti consegnare un’esigua somma in denaro per poi allontanarsi a bordo di due biciclette.🔗 Leggi su Ternitoday.it Lo rapinano e lo prendono a pugni in pieno centro: due minorenni nei guaiIn un episodio avvenuto in pieno centro, due minorenni stranieri, di 16 e 17 anni, sono stati denunciati dalla polizia per rapina in concorso. Terni, arrestato giovane spacciatore in pieno centro: determinante la segnalazione su YouPolNella notte tra il 18 e il 19 dicembre, grazie a una segnalazione su YouPol, la polizia di Terni ha arrestato un giovane nigeriano di 29 anni per detenzione di droga a fini di spaccio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Terni, coltellate tentata rapina a un ventenne in via Fratti: arrestati due minori ospiti di una comunitàTERNI - Calci, pugni e una coltellata alla coscia al giovane egiziano appena uscito dal lavoro che si è rifiutato di dar loro i soldi che aveva nel portafogli. A incastrare i due minorenni autori ... ilmessaggero.it Terni, due studenti minorenni rapinati da due coetanei all'uscita da scuola: arrestato 16enne ternano, denunciato l'amico tunisinoLa reazione dei due minorenni alla domanda dei coetanei ternani che sono seduti sulla panchina di via Fratti non si fa attendere. Uno viene preso per il bavero del giaccone e rischia di prendere un ... ilmessaggero.it Sono finiti in ospedale due minorenni coinvolti in un incidente stradale che si è verificato questa mattina a Terni, in via Narni. A seguito dello scontro tra due auto, una delle due è finita contro altri due veicoli che transitavano lungo la corsia opposta. All'interno facebook