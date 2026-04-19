Italia arriva la proroga fino al 2038 delle centrali a carbone Ma qual è il motivo?

In Italia si è deciso di prorogare fino al 2038 l’uso delle centrali a carbone, una scelta che ha suscitato molte discussioni. La motivazione ufficiale riguarda la crisi energetica, che sta influenzando sia i costi del petrolio che la disponibilità di altre fonti di energia. Questa decisione viene presa in un contesto in cui le conseguenze della crisi si manifestano non solo attraverso i prezzi, ma anche con effetti indiretti sull’approvvigionamento energetico.

La crisi energetica non sta solo producendo effetti diretti, quali ad esempio l’aumento dei prezzi del petrolio, ma anche effetti indiretti. Primo tra tutti: capire come non sopperire all’incertezza causata dal mercato. Per questa ragione la commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati ha approvato l’emendamento al Decreto Bollette. Quest’ultimo posticipa la chiusura definitiva delle centrali a carbone in Italia al 2038. Pur essendo necessari controlli e autorizzazioni prima della loro riapertura, è ufficiale. Tuttavia, gli esperti sollevano dubbi in merito all’efficacia della manovra e del suo conseguente impatto sia ambientale che elettrico.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Italia, arriva la proroga fino al 2038 delle centrali a carbone. Ma qual è il motivo? Notizie correlate In Italia le centrali a carbone rimarranno accese fino al 2038Cioè tredici anni dopo rispetto a quando avrebbero dovuto essere spente: c'entra la crisi energetica provocata dalla guerra in Medio Oriente In... Slitta l'addio dell'Italia al carbone, le centrali restano in vita fino al 2038Il cronoprogramma della transizione energetica italiana si adegua alla realtà, abbandonando rigidità ideologiche per abbracciare il pragmatismo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Medici di famiglia a lavoro fino a 72 anni, arriva la proroga al 2027: cosa sapere; Servizio civile universale, c’è ancora tempo per fare domanda: arriva la proroga; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: MEDICI DI FAMIGLIA AL LAVORO FINO A 72 ANNI: ARRIVA LA PROROGA AL 2027 NEL DL PNRR; Aeroporto dell'Umbria: bilancio approvato e proroga tecnica per il Cda uscente. Italia, arriva la proroga fino al 2038 delle centrali a carbone. Ma qual è il motivo?La crisi energetica non sta solo producendo effetti diretti, quali ad esempio l’aumento dei ... msn.com Medici di famiglia a lavoro fino a 72 anni, arriva la proroga al 2027: cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Medici di famiglia a lavoro fino a 72 anni, arriva la proroga al 2027: cosa sapere ... tg24.sky.it Eurosport Italia added a new photo — in... - Eurosport Italia - facebook.com facebook Questa in Italia è inedita. Pubblicità Pepsi 1984, la prima di Michael Jackson. Devono trovare un ragazzino che balli come lui. Lo trovano. Quello con la giacchetta rossa, che 10 anni dopo tutti conosceremo come Carlton in “Willy il principe di Bel Air” x.com