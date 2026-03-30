In Italia le centrali a carbone rimarranno accese fino al 2038

Le centrali a carbone in Italia continueranno a operare fino al 2038, con un’estensione di tredici anni rispetto alla data inizialmente prevista per la loro chiusura. La decisione è stata presa in seguito a una crisi che ha influenzato la pianificazione delle politiche energetiche nel paese. La proroga riguarda specificamente le unità di produzione alimentate a carbone, che rimarranno operative per tutto il prossimo decennio e oltre.

Cioè tredici anni dopo rispetto a quando avrebbero dovuto essere spente: c'entra la crisi energetica provocata dalla guerra in Medio Oriente In Italia le centrali a carbone resteranno accese fino al 2038, tredici anni dopo rispetto a quando avrebbero dovuto essere chiuse definitivamente. Il rinvio è stato introdotto con un emendamento al “decreto energia” che sarà convertito oggi in legge. L’obiettivo del governo è continuare a usare il carbone per produrre energia elettrica, per mitigare gli effetti della crisi energetica causata dalla guerra in Medio Oriente. La guerra sta infatti bloccando l’importazione di gas dai paesi del Golfo, in particolare dal Qatar, che in Italia serve per la produzione di energia elettrica. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - In Italia le centrali a carbone rimarranno accese fino al 2038 Articoli correlati Slitta l'addio dell'Italia al carbone, le centrali restano in vita fino al 2038Il cronoprogramma della transizione energetica italiana si adegua alla realtà, abbandonando rigidità ideologiche per abbracciare il pragmatismo. Contro il caro-energia l’Italia torna al carbone: la chiusura delle centrali slitta al 2038. Opposizioni all’attacco: «Propaganda pericolosa»Di fronte al rischio di una nuova crisi energetica, l’Italia ci ripensa sull’addio al carbone. Aggiornamenti e contenuti dedicati a In Italia le centrali a carbone... Temi più discussi: Energia, Italia rinvia addio al carbone. Centrali restano fino al 2038; Il vecchio che avanza, l’uscita dal carbone rimandata al 2038; Ue, 'ritorno a centrali a carbone in Italia? Valuteremo se ci sarà un piano'; Il ministro dell’Ambiente è pronto a riaprire le centrali a carbone se il prezzo del gas sale: Bruxelles attende chiarimenti. Crisi energetica, l'Italia rinvia l'addio al carbone. Le centrali restano fino al 2038Leggi su Sky TG24 l'articolo Crisi energetica, l'Italia rinvia l'addio al carbone. Le centrali restano fino al 2038 ... tg24.sky.it Uscita dal carbone rimandata al 2038, la proroga arriva nel dl BolletteL'uscita dell'Italia dal carbone viene rimandata al 2038, dall'attuale scadenza prevista nel 2025. Lo prevede un emendamento della Lega al decreto Bollette approvato nel corso dell'esame alla Camera. ansa.it “Tutta l’Italia, tutta l’Italia, TUTTA L’ITALIA” La dedica di Jannik dopo la vittoria a Miami - facebook.com facebook Bosnia, il 'piano' del CT #Barbarez per l'Italia: "Se siamo avanti 1-0, parcheggiamo l'autobus" x.com