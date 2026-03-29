Slitta l' addio dell' Italia al carbone le centrali restano in vita fino al 2038

In Italia le centrali a carbone continueranno a operare fino al 2038, nonostante le promesse di chiusura anticipata. Il cronoprogramma della transizione energetica è stato rivisto per riflettere le esigenze pratiche, lasciando da parte le scadenze rigide e adottando un approccio più realistico. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare motivazioni specifiche oltre all’adattamento alle circostanze attuali.

Il cronoprogramma della transizione energetica italiana si adegua alla realtà, abbandonando rigidità ideologiche per abbracciare il pragmatismo. Con l'approvazione in Commissione Attività produttive alla Camera di un emendamento della Lega al decreto Bollette, il phase-out dal carbone viene spostato dal 2025 al 2038. Una scelta che segna un cambio di passo: meno annunci e più attenzione alla tenuta del sistema Paese. La proposta porta la firma del capogruppo Riccardo Molinari ed è stata riformulata dal governo, trovando il sostegno compatto della maggioranza. Per i deputati leghisti, tra cui Alberto Gusmeroli e Luca Toccalini, si tratta di "una scelta di buonsenso" in un contesto segnato da instabilità geopolitica, guerra in Ucraina e tensioni in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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