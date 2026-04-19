Negli ultimi giorni si sono verificati interventi di demolizione di edifici nel sud del Libano, con l’impiego di ditte private, simile a quanto avvenuto in passato nella Striscia di Gaza. Le operazioni hanno coinvolto strutture civili e sono state condotte senza l’intervento diretto delle forze militari ufficiali. La situazione ha suscitato reazioni di preoccupazione tra le comunità locali e osservatori internazionali.

Nonostante il cessate il fuoco concordato con il governo libanese, Israele sta procedendo con una sistematica operazione di demolizioni nel sud del Libano. Come nella Striscia di Gaza, in quest’area Israele sta usando decine di escavatori e bulldozer per demolire edifici pubblici, case, scuole e moschee, anche facendo ricorso ai privati. L’operazione di demolizione è iniziata coi bombardamenti all’inizio della guerra, quando la milizia libanese sciita Hezbollah ha cominciato a lanciare razzi verso Israele a sostegno dell’Iran. Lo scorso 2 marzo l’esercito israeliano ha prima ordinato l’evacuazione dei civili dall’area lungo la linea di demarcazione tra Israele e Libano (che non è proprio un confine), e poi l’ha espansa gradualmente fino a includere tutti i territori a sud del fiume Zahrani, circa 40 chilometri in territorio libanese.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Israele sta demolendo un pezzo di Libano

Israele entra con le truppe in Libano

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