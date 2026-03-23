Nella giornata di ieri l'esercito israeliano ha distrutto una serie di ponti sul fiume Litani, nel sud del Libano, tra cui quello di "Al-Qassam". Secondo l'Idf queste infrastrutture sarebbero usate da Hezbollah per inviare rinforzi militari nella zona meridionale e l'attacco - ha dichiarato questa mattina il ministro della Difesa Israel Katz - avrebbe proprio lo scopo di impedire che le armi di Hezbollah arrivino verso sud, da dove quotidianamente il gruppo sciita filo-iraniano lancia razzi in direzione di Israele. Diversa l'idea di alcuni analisti, secondo i quali questi ponti sarebbero invece usati ogni giorno dalla popolazione civile e tale mossa avrebbe dunque esclusivamente lo scopo di isolare gli abitanti di queste zone dal resto del Paese, preludio di un'invasione di terra di larga scala. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Israele distrugge i ponti sul Litani e infiamma il Libano. Perché sta agendo così

Articoli correlati

Israele, Katz: "Io e Netanyahu abbiamo ordinato la distruzione di tutti i ponti sul fiume Litani in Libano"Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha ampliato l’elenco degli obiettivi militari in Libano per includere tutti i ponti sul fiume Litani,...

Libano, Israele fa saltare in aria un ponte sul fiume LitaniIsraele ha distrutto un ponte fondamentale e di importanza strategica sull’autostrada costiera del su del Libano che attraversa il fiume Litani.

Contenuti utili per approfondire Israele distrugge

Temi più discussi: Ultimatum di Trump all’Iran; Libano, Israele distrugge i ponti sul fiume Litani. Si aggrava la crisi umanitaria a Gaza; 20 Marzo: addio a Bossi, guerra e rincari, Israele distrugge il Libano, muore operaio; Libano, missile cade di fianco al giornalista in diretta: 'Attacco intenzionale di Israele'.

Libano, Israele distrugge i ponti sul fiume Litani. Si aggrava la crisi umanitaria a GazaL’ordine all’esercito israeliano l’ha dato il ministro della Difesa Katz: I ponti sul fiume Litani in Libano vanno immediatamente distrutti, da una settimana l’artiglieria e i raid dell’aviazione si c ... tg.la7.it

SCHEDA =Perché Israele prende di mira i ponti nel sud LibanoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Medio Oriente | Israele sotto attacco, un missile distrugge 20 condomini ad Arad. In 500 senza casa, 115 feriti #ANSA facebook

Medio Oriente | Israele sotto attacco, un missile distrugge 20 condomini ad Arad. In 500 senza casa, 115 feriti nel quartiere abitato da ultraortodossi, beduini e russi. Il reportage #ANSA x.com