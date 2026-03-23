Israele distrugge i ponti sul Litani e infiamma il Libano Perché sta agendo così
Nella giornata di ieri l'esercito israeliano ha distrutto una serie di ponti sul fiume Litani, nel sud del Libano, tra cui quello di "Al-Qassam". Secondo l'Idf queste infrastrutture sarebbero usate da Hezbollah per inviare rinforzi militari nella zona meridionale e l'attacco - ha dichiarato questa mattina il ministro della Difesa Israel Katz - avrebbe proprio lo scopo di impedire che le armi di Hezbollah arrivino verso sud, da dove quotidianamente il gruppo sciita filo-iraniano lancia razzi in direzione di Israele. Diversa l'idea di alcuni analisti, secondo i quali questi ponti sarebbero invece usati ogni giorno dalla popolazione civile e tale mossa avrebbe dunque esclusivamente lo scopo di isolare gli abitanti di queste zone dal resto del Paese, preludio di un'invasione di terra di larga scala. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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