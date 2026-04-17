Un accordo di cessate il fuoco di circa dieci giorni tra Israele e Libano è stato annunciato dagli Stati Uniti, con la partecipazione diretta di Donald Trump. La decisione segue giorni di tensioni e scontri tra le due parti, e rappresenta una temporanea sospensione delle ostilità. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle condizioni o sulle modalità dell’accordo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un cessate il fuoco di circa 10 giorni tra Israele e Libano è stato annunciato dagli Stati Uniti, con il coinvolgimento diretto di Donald Trump. L’obiettivo è aprire la strada a negoziati più ampi e, forse, a un accordo duraturo. Ma dietro questa tregua ci sono molte incognite che rendono la situazione estremamente fragile. 1. La questione Hezbollah: il nodo principale Il problema centrale è il ruolo di Hezbollah, la milizia sciita sostenuta dall’Iran. Israele considera il disarmo di Hezbollah una condizione fondamentale per qualsiasi pace duratura. . Hezbollah, invece, accetta la tregua solo se Israele smette completamente gli attacchi, mantenendo però la propria struttura armata.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cessate il fuoco tra Israele e Libano: cosa sta succedendo davvero

La strategia di guerra di Israele che ha lasciato Trump e il mondo senza parole

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