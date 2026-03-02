fuoco incrociato tra israele e iran attacchi a beirut dopo i razzi di hezbollah esplosioni a gerusalemme dubai doha e bahrain abbattuto f 15 usa in kuwait

Nella regione si registrano tensioni crescenti con attacchi a Beirut, esplosioni a Gerusalemme, Dubai, Doha e nel Bahrain, mentre un F-15 statunitense viene abbattuto in Kuwait. Dopo le esplosioni, ci sono stati anche attacchi aerei e razzi, con un’operazione militare congiunta tra Israele e gli Stati Uniti che prosegue senza sosta anche dopo l'uccisione di Ali Khamenei.

L'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran, scattata all'alba di sabato. Nuove ondate di raid hanno continuato ad abbattersi sul Paese, colpendo le infrastrutture missilistiche ed altre figure chiave dell'establishment. I Pasdaran, nonostante gli avvertimenti della Casa Bianca, hanno lanciato quella che hanno definito una risposta "su vasta scala" sulle basi Usa nel Golfo e sulle città israeliane. E' una guerra dal cielo e dal mare, con missili che hanno preso di mira la portaerei Lincoln, mentre gli americani hanno rivendicato di aver affondato nove navi da guerra iraniane ed il quartier generale della loro Marina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Guerra Stati Uniti-Israele-Iran, attaccata l’ambasciata Usa in Kuwait. Esplosioni a Dubai, Abu Dhabi e DohaColonne di fumo si sono levate nei pressi dell’ambasciata statunitense in Kuwait.

