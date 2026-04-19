islamabad e rawalpindi in alta allerta in vista dei colloqui usa iran

Le autorità di Islamabad e Rawalpindi hanno dichiarato lo stato di alta allerta in entrambe le città, attuando misure di sicurezza estese. Questa decisione è stata presa in vista del secondo round di colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran che si svolgerà nella capitale federale. Le operazioni di sicurezza sono state rafforzate per garantire il controllo della situazione durante l'evento.

Le autorità di Islamabad e Rawalpindi hanno posto entrambe le città in stato di alta allerta e hanno messo in atto misure di sicurezza su vasta scala in vista di un secondo round di colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran nella capitale federale. Sebbene non sia stata rilasciata alcuna conferma ufficiale, i preparativi lasciano intendere che un incontro diplomatico di alto profilo potrebbe essere imminente. Dispiegamento delle forze di sicurezza Secondo fonti ufficiali, a Rawalpindi sono stati dispiegati oltre 10.000 agenti di polizia, supportati da commando d’élite, cecchini, unità di pattuglia autostradale e squadre di pronto intervento. Sono stati istituiti oltre 600 posti di blocco per monitorare i punti di ingresso e di uscita, con ulteriori forze di sicurezza di stanza lungo le autostrade principali e nei luoghi sensibili.🔗 Leggi su Feedpress.me

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