Guerra in Iran oggi è il giorno dei colloqui ad alta tensione a Islamabad Delegazione Usa in Pakistan Slitta la trattativa

Oggi a Islamabad si tengono colloqui tra rappresentanti statunitensi e iraniani, ma le trattative sono state rinviate. La delegazione americana si trova in Pakistan in un clima di alta tensione, mentre le parti attendevano di confrontarsi su questioni di rilievo. La situazione ha suscitato attenzione internazionale, con i media che seguono gli sviluppi in tempo reale. La giornata si preannuncia cruciale per gli esiti di queste discussioni.

Roma, 11 aprile 2026 – Tensione alla vigilia dei colloqui Usa-Iran, in programma oggi a Islamabad. Trump attacca Teheran sullo stallo a Hormuz accusando il regime di non rispettare gli accordi e minaccia nuovi raid se non si arriverà a un'intesa: “ Stiamo caricando le navi con armi e munizioni migliori di prima”, avverte. Il vicepresidente Vance, a capo della delegazione americana, incalza: " Non ci prendano in giro, se vogliono giocare noi non ci staremo”. Ma anche Teheran fissa i suoi paletti chiedendo il cessate il fuoco in Libano, dove continuano a cadere le bombe israeliane, e il rilascio degli asset iraniani bloccati "prima che inizino i negoziati”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Iran, oggi è il giorno dei colloqui ad alta tensione a Islamabad. Delegazione Usa in Pakistan. Slitta la trattativa Guerra in Iran, oggi è il giorno dei colloqui ad alta tensione a Islamabad. Slitta la trattativaRoma, 11 aprile 2026 – Tensione alla vigilia dei colloqui Usa-Iran, in programma oggi a Islamabad. Leggi anche: Iran: delegazione Teheran arrivata in Pakistan per colloqui con gli Usa Guerra Iran, la diretta: colpita con un drone l'ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran sconfitta» Temi più discussi: Guerra Iran-Usa, oggi i colloqui a Islamabad: chi sarà al tavolo, le delegazioni; Guerra in Iran, la diretta | Israele-Libano: nessun cessate il fuoco, ma ok di Netanyahu a negoziati diretti a Washington; I negoziati in Pakistan saranno complicati; Guerra Iran-Usa, cosa sapere sui negoziati in Pakistan. Iran, la guerra in diretta: al via i negoziati con gli USA in Pakistan. Trump: Un buon accordo? Nessuna arma nucleareLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l’attacco di Israele e USA: negoziati al via a Islamabad. La tregua resta fragile: Trump avverte Teheran su nuovi raid se salta l’intesa, mentre l’Iran chiede ... fanpage.it Guerra Usa-Iran, probabile rinvio colloqui al pomeriggio. Wsj: Teheran ha ancora migliaia di missili balisticiLa delegazione americana incaricata dei negoziati con l'Iran è atterrata a Islamabad, in Pakistan. Lo riferiscono diversi media internazionali che citano l'agenzia di stampa Reuters. leggo.it Iran: delegazione di Teheran arrivata a Islamabad per i colloqui di pace con gli USA - facebook.com facebook Il #SelectUSASummit è l'evento più importante che gli Stati Uniti dedicano alla promozione degli investimenti diretti esteri. Saremo presenti con la nostra delegazione italiana e non vediamo l'ora di incontrarvi! Iscriviti ora: selectusasummit.us x.com