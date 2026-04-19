In un contesto di tensione nel Golfo Persico, l’Iran ha ripreso il controllo dello Stretto di Hormuz, rispondendo al blocco statunitense sui suoi porti. Nel frattempo, negli Stati Uniti si susseguono i commenti sull’operato di Papa Leone XIV, che ha recentemente dichiarato di non voler discutere con l’ex presidente americano. La situazione resta sotto l’attenzione internazionale, con le relazioni tra le parti che continuano a evolversi.

Mentre lo Stretto di Hormuz torna sotto “stretto controllo” dell’Iran in risposta alla prosecuzione del blocco statunitense sui suoi porti, negliUsa continuano i commenti sull’operato di Papa Leone XIV. “Sono grato a Papa Leone per aver detto questo. Mentre la narrativa dei media alimenta costantemente i conflitti–e sì, disaccordi reali ci sono stati e ci saranno – la realtà è spesso molto più complicata“, commentaJD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, riferendosi alle parole con cui il Pontefice ha spiegato che i suoi discorsi non sono da interpretare “come se cercassi di dibattere nuovamente con il presidente Trump, cosa che non è nel mio interesse“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Vance grato a Papa Leone: “Ha detto che non vuole discutere con Trump”

TRUMP VS LEONE XIV Contesto, significato e problematiche di un conflitto

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"Sono grato a Papa Leone XIV per aver detto questo. Mentre la narrativa dei media alimenta costantemente i conflitti". Così JD Vance in un post su X. La diretta su Repubblica #rep x.com