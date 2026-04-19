L'Iran ha ripristinato il controllo sullo Stretto di Hormuz, rispondendo al blocco statunitense sui suoi porti. Nel frattempo, negli Stati Uniti si sono susseguite dichiarazioni sul ruolo di Papa Leone XIV, con un funzionario che ha espresso gratitudine per le parole del Papa, ricordando che ha affermato di non voler discutere con l'ex presidente. La situazione nella regione rimane tesa, con tensioni tra Iran e Stati Uniti che continuano a influenzare gli sviluppi.

Mentre lo Stretto di Hormuz torna sotto “stretto controllo” dell’Iran in risposta alla prosecuzione del blocco statunitense sui suoi porti, negliUsa continuano i commenti sull’operato di Papa Leone XIV. “Sono grato a Papa Leone per aver detto questo. Mentre la narrativa dei media alimenta costantemente i conflitti–e sì, disaccordi reali ci sono stati e ci saranno – la realtà è spesso molto più complicata“, commentaJD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, riferendosi alle parole con cui il Pontefice ha spiegato che i suoi discorsi non sono da interpretare “come se cercassi di dibattere nuovamente con il presidente Trump, cosa che non è nel mio interesse“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Vance grato a Papa Leone: “Ha detto che non vuole discutere con Trump”. Hormuz di nuovo bloccato

Notizie correlate

Leggi anche: Vance, grato al Papa per aver detto di non voler dibattere con Trump

Leggi anche: Iran, Trump contro Meloni: «Non vuole aiutarci, sono scioccato». E attacca di nuovo Papa Leone XIV: «Non ha idea di cosa sta succedendo»

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: I nuovi attacchi di Trump e Vance a papa Leone e altre notizie interessanti; Trump: 'Non mi scuso con il Papa'. Leone XIV: 'Non ho paura di lui'; Iran: falliti i negoziati, Trump minaccia blocco navale e se la prende con Papa Leone XIV; Trump attacca anche il papa: È un debole, e non mi scuso.

Vance ringrazia Papa Leone Disaccordi ci sono ma realtà è complessaUltim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – Sono grato a Papa Leone per avere detto questo. Mentre la narrazione mediatica alimenta costantemente i conflitti – e sì, ci sono stati e ci saranno d ... ticinonotizie.it

Usa, JD Vance: Grato al Papa per aver detto che non vuole dibattito con TrumpSono grato a Papa Leone per aver detto questo. Mentre la narrativa dei media alimenta costantemente i conflitti – e sì, disaccordi reali ci sono stati e ci saranno – la realtà è spesso molto più comp ... affaritaliani.it

Papa Leone XIV, parlando con i giornalisti sull'aereo da Yaoundé (Camerun) a Luanda (Angola), ha detto che non è suo interesse dibattere con Donald Trump. Ha spiegato che i discorsi che sta pronunciando in Africa sono stati preparati in alcuni casi anche - facebook.com facebook

"Sono grato a Papa Leone XIV per aver detto questo. Mentre la narrativa dei media alimenta costantemente i conflitti". Così JD Vance in un post su X. La diretta su Repubblica #rep x.com