Iran-Usa alta tensione tra Hormuz e uranio | Senza una svolta guerra può riprendere

L’Iran ha deciso di chiudere lo Stretto di Hormuz, una delle vie più strategiche per il traffico marittimo mondiale. La situazione tra Teheran e gli Stati Uniti si è complicata, con il dialogo tra le due parti che appare rallentato. Le tensioni sono alte e le possibilità di un ritorno alla violenza sono aumentate, soprattutto in un momento in cui i colloqui sono stati interrotti.

(Adnkronos) – L'Iran chiude lo Stretto di Hormuz, il dialogo con gli Stati Uniti frena, la guerra rischia di ricominciare. Il muro contro muro è totale e il cessate il fuoco scadrà il 21 aprile, tra pochi giorni. Nelle ultime 24 ore il quadro cambia totalmente, Teheran smentisce Donald Trump su tutta la linea e la tensione torna a salire. Il presidente americano convoca una riunione nella Situation Room della Casa Bianca: senza una svolta, la ripresa della guerra è un rischio concreto. La riapertura dello Stretto, via cruciale per il 20% del commercio mondiale di petrolio, non si concretizza dopo la fumata bianca annunciata da Trump nella giornata di venerdì.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Iran, Stati Uniti pronti a sferrare un attacco: sono in viaggio 3 navi da guerra e 8 mila marines

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