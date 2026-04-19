Iran Trump | ‘Se non accettano l’accordo li distruggeremo’

Da imolaoggi.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che se un accordo non verrà accettato, ci saranno conseguenze drastiche. Ha aggiunto che alcuni rappresentanti statunitensi stanno partendo per Islamabad, in Pakistan, e saranno presenti in città domani sera. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione tra le due nazioni riguardo a questioni di sicurezza e politica internazionale. La posizione americana ha suscitato reazioni e preoccupazioni nella regione.

“I miei rappresentanti stanno andando a Islambad, in Pakistan. Saranno lì domani sera per colloqui”. E’ quanto scrive Donald Trump in un lungo post su Truth Social in cui afferma che gli Stati Uniti stanno offrendo all’Iran “un accordo molto giusto e ragionevole, spero che lo accettino perché se non lo fanno gli Stati Uniti abbatteranno ogni singola centrale elettrica, ogni singolo ponte. Basta fare la persona carina, sarà mio onore fare quello che doveva essere fatto dagli altri presidenti negli ultimi 47 anni”. Queste le ultime notizie di oggi domenica 19 aprile all’indomani della chiusura di Hormuz da parte di Teheran. Il traffico nello stretto continua a essere paralizzato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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