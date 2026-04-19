Iran Trump | Israele grande alleato a differenza di altri – La diretta

Nelle ultime ore, l’Iran ha ordinato una nuova chiusura dello Stretto di Hormuz, provocando tensioni nella regione. La riapertura dello stretto era durata solo poche ore. Nel frattempo, un rappresentante degli Stati Uniti ha commentato che Israele rimane un alleato importante, a differenza di altri paesi. La situazione tra Iran e Stati Uniti continua a essere caratterizzata da segnali di crisi e dichiarazioni pubbliche che riflettono le tensioni in corso.

Lo Stretto di Hormuz nuovamente chiuso. Teheran: “Progressi nei negoziati ma accordo ancora lontano” È durata poche ore la riapertura dello Stretto di Hormuz. L’Iran ha ordinato una nuova chiusura a fronte del blocco navale degli Stati Uniti e i Pasdaran hanno avvertito che qualsiasi imbarcazione che si sposti dal suo ancoraggio, nel Golfo Persico o nel Mar d’Oman verso lo Stretto, sarà considerata come collaboratrice del nemico e potrà essere presa di mira. Subito dopo un alto funzionario Usa ha dichiarato ad Axios che, a meno di una svolta nei colloqui di pace, la guerra potrebbe riprendere entro pochi giorni. Intanto Donald Trump torna a parlare ed elogiare Israele, definito un “grande alleato” “a differenza di altri”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso

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Stretto di Hormuz, come fa l’Iran a ricattare il mondo facebook

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