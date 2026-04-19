In Iran continuano le tensioni legate al conflitto in corso, con imminenti negoziati programmati in Pakistan. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la pace arriverà con le buone o con le cattive, accusando Teheran di aver violato il cessate il fuoco. La situazione rimane complessa, mentre la comunità internazionale monitora con attenzione gli sviluppi.

Il conflitto in Iran prosegue e sono previsti nuovi negoziati in Pakistan. Trump accusa Teheran di violazione del cessate il fuoco e prospetta nuove nuove tensioni globali. Si alza il livello dello scontro Il conflitto in Iran sta proseguendo tra minacce e negoziati. Il presidente degli Stati Uniti,Donald Trumpha annunciato che suoi rappresentanti partiranno a breve per Islamabad, inPakistan, per avviare il secondo round di negoziati diplomatici. Lo ha scritto in un post su Truth Social, sottolineando la volontà di riaprire un canale di dialogo in una fase estremamente delicata. Nello stesso intervento, Trump ha accusato l’Iran di averviolato il cessate il fuococon azioni militari nelloStretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, nuovi negoziati in Pakistan, Trump: ‘La pace arriverà con le buone o con le cattive ‘

Falliscono i Negoziati fra USA e Iran: Trump chiude A SUA VOLTA lo stretto di HORMUZ

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