Le buone e le cattive notizie per l' Italia dalla partita con l' Irlanda del Nord

Al termine della partita contro l’Irlanda del Nord, Moise Kean ha dichiarato di aver sentito il peso del Paese sulle spalle. Nel primo tempo, i giocatori italiani sono apparsi sotto pressione, evidenziando difficoltà nel contenere le azioni avversarie. La sfida ha mostrato le difficoltà e le tensioni affrontate dalla squadra nel corso della gara.

«Mi sono sentito il Paese sulle spalle», ha detto a fine partita Moise Kean. Lo abbiamo visto quel peso, tutt’altro che retorico, schiacciare i giocatori dell’Italia nel primo tempo, contro l’Irlanda del Nord. Il peso dei «mi raccomando» delle persone qualsiasi che i giocatori di Gattuso avranno incontrato in questi giorni, degli sguardi dei camerieri che li hanno serviti, di quelle due assurde prime pagine di giornale che al peso del Paese reale hanno aggiunto quello del Paese immaginato da redazioni sempre più prive di fantasia. Bambini che nemmeno esistono, tutti uguali a un bambino medio pensato da un algoritmo a cui è stato dato in pasto il paniere dell’ISTAT degli anni ’60 del Novecento, che avranno guardato i giocatori di Gattuso negli incubi mentre i bambini veri magari si guardavano Sinner. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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