Mentre si svolgevano le attività giornaliere, è stato comunicato che lo stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso dall'Iran. La presidente del Consiglio ha dichiarato che l'Italia sta lavorando per garantire la navigazione in quella zona strategica, mentre un'altra figura politica ha espresso la volontà di mantenere le navi italiane in mare solo in presenza di pace. La situazione nel tratto di mare rimane quindi tesa e al centro di attenzione internazionale.

“Mentre venivo qui l’Iran ha annunciato che lo stretto di Hormuz è nuovamente chiuso”. Giorgia Meloni è in macchina verso il Salone delle Fontane, a Roma, per partecipare alla 76esima assemblea nazionale di Federalberghi, quando le agenzie iniziano a battere la notizia che, dopo il vertice dei volenterosi a Parigi, pochi si aspettavano: Teheran richiude Hormuz in risposta al blocco statunitense. “Non siamo stati fortunati in questa stagione politica, con l’instabilità che sta diventando la normalità. Il quadro cambia continuamente”, dice la premier una volta salita sul palco. Poi però assicura: il governo è “al lavoro ogni minuto per stabilizzare il quadro” e “per tornare a garantire la libertà di navigazione in un quadrante di estrema importanza per molti Paesi”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Meloni: “Al lavoro per garantire navigazione a Hormuz”. Schlein: “Navi italiane solo con la pace”

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