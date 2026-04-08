Le dichiarazioni di alcuni leader politici hanno espresso soddisfazione per la tregua tra Stati Uniti e Iran, sottolineando l’impegno a facilitare la navigazione nel passaggio di Hormuz. Durante un intervento pubblico, è stato affermato che l’obiettivo immediato è concludere rapidamente e in modo stabile il conflitto in corso, con l’intenzione di contribuire attivamente alle trattative nei prossimi giorni.

«L’obiettivo ora deve essere quello di negoziare una fine rapida e duratura della guerra nei prossimi giorni». È l’esortazione che la premier Giorgia Meloni, insieme ad altri nove leader europei e internazionali, rivolge a tutte le parti coinvolte nel conflitto in Iran e più in generale nella crisi in Medio Oriente, Libano compreso. «Accogliamo con favore il cessate il fuoco di due settimane concluso oggi tra gli Stati Uniti e l’Iran. Ringraziamo il Pakistan e tutti i partner coinvolti per aver facilitato questo importante accordo», si legge nella dichiarazione congiunta a firma, oltre che di Meloni, del presidente della Repubblica Francese... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni e altri leader: «Bene la tregua Usa-Iran. Contribuiremo a garantire la navigazione di Hormuz»

Anche l’Italia a difesa dello Stretto di Hormuz: triplice alleanza tra Meloni, Starmer e Merz per garantire la libera navigazioneGran Bretagna, Germania e Italia unite per garantire la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz: questa la nuova alleanza confermata da Downing...

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Temi più discussi: L'Europa ora ha uno spazio diplomatico per agire nella guerra con l'Iran; L’avvertimento di Trump: Un’intera civiltà morirà stanotte; Stretto di Hormuz, Trump minaccia: L’Iran ha 48 ore per raggiungere un accordo con gli Usa o sarà l’inferno; La Meloni vola nel Golfo e dissente da Trump ma mezza Ue sceglie gli Usa.

Iran e la tregua, Meloni e altri 9 leader: «Ora negoziare una conclusione rapida e duratura della guerra, scongiuriamo grave crisi energetica globale»Usa, Iran e la tregua. «Accogliamo con favore il cessate il fuoco di due settimane concordato oggi tra gli Stati Uniti e l’Iran». Lo dichiarano la presidente del ... corriereadriatico.it

Tregua Usa-Iran, l'annuncio di Meloni e altri leader: Contribuiremo a garantire la navigazione nello Stretto di HormuzLa lettera è stata firmata (tra gli altri) da Macron, Merz, Sanchez, von der Leyen e António Costa. Esortiamo tutte le parti ad attuare il cessate il fuoco, anche in Libano si legge. L'obiettivo di ... today.it

Il mediatore. Chi è il feldmaresciallo Asim Munir, tramite fra Usa e Iran (di S. Alvieri) x.com

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