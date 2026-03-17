Iran i pasdaran confermano la morte del generale Soleimani e del segretario Larijani Trump | Soldati Usa? Non temo un altro Vietnam – La diretta

Il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran ha annunciato ufficialmente la morte di Ali Larijani, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, e di Gholamreza Soleimani, comandante delle forze Basij. La conferma è arrivata tramite i pasdaran, che hanno reso note le perdite di figure di rilievo nel settore della sicurezza. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non temere un nuovo Vietnam per i soldati americani.

Il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran ha confermato sia la morte di Ali Larijani, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, che quella del comandante delle forze Basij, Gholamreza Soleimani. Nel diciottesimo giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran Beirut è stata bombardata dagli aerei di Tel Aviv, mentre una serie di droni ha colpito l’ambasciata Usa a Baghdad. L’Iran ha lanciato una serie di attacchi contro Israele. L’Idf ha ucciso il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano Ari Larijani e il comandante Soleimani in Libano. Intanto l’Australia fa sapere che non manderà una nave da... 🔗 Leggi su Open.online

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