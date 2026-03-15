Il Segretario all'Energia degli Stati Uniti ha affermato che la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran dovrebbe terminare entro poche settimane. Ha aggiunto che, al termine del conflitto, si prevede una ripresa delle vendite di petrolio e una diminuzione dei prezzi dell’energia. La dichiarazione è stata rilasciata domenica e riguarda le aspettative sul futuro immediato di questa situazione.

Il Segretario all'Energia statunitense Chris Wright ha dichiarato domenica di aspettarsi che la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran si concluda entro "le prossime settimane", con una conseguente ripresa dell vendita di petrolio e un calo dei costi energetici. "Credo che questo conflitto si concluderà sicuramente nelle prossime settimane, forse anche prima e assisteremo a una ripresa delle forniture e a un calo dei prezzi in seguito", ha dichiarato Wright al programma "This Week" della Abc, in quello che potrebbe essere interpretato come un tentativo di calmare i mercati e placare gli elettori statunitensi. Il messaggio arriva dopo che il... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, il Segretario all'Energia Usa: "La guerra finirà tra poche settimane"

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