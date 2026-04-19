In Iran, i costi sostenuti per il videogioco Epic Fury sono stimati tra i 25 e i 35 miliardi di dollari, cifra considerevole che coinvolge vari aspetti economici e militari. Nel frattempo, negli Stati Uniti è stata confermata la perdita di un drone di sorveglianza MQ-4C Triton, dal valore di circa 240 milioni di dollari, creando ulteriori preoccupazioni per le forze armate del Paese. Questi eventi rappresentano solo alcune delle questioni di rilievo in ambito militare e finanziario internazionale.

La perdita del drone di sorveglianza MQ-4C Triton, dal valore stimato tra i 235 e 250 milioni di dollari, confermato lo scorso 14 aprile dal Comando per la Sicurezza Navale USA, è solo uno dei molti grattacapi per il Pentagono. Lo scorso mese il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) aveva riferito al Congresso che i primi sei giorni di guerra sarebbero costati 11,3 miliardi di dollari. Un dato che supera le precedenti stime avanzate dal Center for Strategic and International Studies riferite alle prime 100 ore del conflitto. Fino ad oggi il DoD ha diffuso poche informazioni dettagliate sulle operazioni in corso, in controtendenza rispetto a precedenti campagne in Medio Oriente.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran, i costi da capogiro di Epic Fury: spesi tra i 25 e 35 miliardi di dollari

Notizie correlate

Da Epic Fury a Epic Failure: Trump rilancia contro l’Iran ma non trova la via d’uscitaDa Epic Fury a Epic Failure: la copertina della rivista tedesca Handelslbatt è impietosa verso la guerra di Donald Trump e degli Usa, in alleanza con...

Leggi anche: Da “Desert Storm” a “Epic Fury”: cosa raccontano nomi delle operazioni militari in Iran

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il Medio Oriente Prima e Dopo Epic Fury; Iran, ecco quanti soldati Usa sono stati inviati in guerra da Trump; Il dizionario del disordine mondiale: le parole vecchie e nuove per capire la guerra in Medioriente; Guerra in Iran, Trump si è trovato in un conflitto che non aveva ben capito.

Guerra all’Iran, da regime al collasso a coinvolgere il popolo contro gli ayatollah: dopo un mese è fallita la previsione dei neo-conservatori UsaUna previsione azzardata, se non del tutto fallace. A un mese e qualche ora dall’inizio dell’operazione Epic Fury, l’Iran immaginato dall’amministrazione Trump si sta rivelando una chimera. L’Iran ... ilfattoquotidiano.it

Quanto sta costando agli Stati Uniti l’operazione Epic FuryNelle prime 100 ore della guerra contro l’Iran gli Usa hanno speso ben 3,7 miliardi di dollari: più di 890 milioni al giorno. E solo una minima parte di questa somma è già stata inclusa nel bilancio ... lettera43.it

I motivi profondi che avevano portato all’operazione Epic Fury sono ancora tutti sul tavolo. Ma per cambiare i rapporti di forza a suo favore gli USA hanno bisogno di qualcosa decisamente di più che un paio di settimane. Ed ecco così che, nonostante il blocco - facebook.com facebook

Questa mattina, un grande giorno per la pace mondiale…..L’operazione Epic Fury è stata un successo travolgente…una vittoria con la V maiuscola. #USA #Statiuniti #EpicFury x.com