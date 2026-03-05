Da Desert Storm a Epic Fury | cosa raccontano nomi delle operazioni militari in Iran

Le operazioni militari in Iran, come “Desert Storm” e “Epic Fury”, sono state eseguite in diversi momenti e con obiettivi specifici. Questi nomi sono stati assegnati ufficialmente dai comandi militari e vengono utilizzati nei comunicati e nei rapporti pubblici. Non ci sono altre interpretazioni ufficiali sui significati dietro le denominazioni di queste operazioni.

Il tempo delle belle parole dal fronte è finito, ora deve passare “la furia”. Le nuove denominazioni delle operazioni militari statunitensi e israeliane rivelano una mutazione politica e simbolica. È la fine dei moralismi di facciata «La realtà esiste nella mente umana e in nessun altro luogo», scriveva George Orwell in 1984. In quella distopia la manipolazione delle parole serviva a velare i fatti, a filtrare la realtà fino a renderla innocua. Ma quando i filtri cadono, il linguaggio torna a rivelare ciò che la politica spesso preferisce attenuare. Le denominazioni più recenti delle operazioni militari occidentali sembrano muoversi in questa direzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

