Le autorità iraniane stanno organizzando un secondo ciclo di colloqui con gli Stati Uniti, dopo che l'incontro tenutosi lo scorso fine settimana a Islamabad non ha prodotto accordi concreti. La diplomazia sta lavorando per definire i dettagli di questa nuova fase di dialogo, che si svolgerà in un momento ancora da confermare. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora reso noto se ci siano stati avanzamenti o posizioni condivise durante le prime discussioni.

La diplomazia si adopera per un secondo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti dopo che il faccia a faccia dello scorso fine settimana a Islamabad non ha portato risultati. E si cerca di ottenere una proroga del cessate il fuoco, che è in scadenza il 22 aprile. Il Pakistan - che è emerso come mediatore chiave nel conflitto - ha inviato a Teheran una delegazione con il suo capo dell'esercito e il ministro dell'Interno, mentre parallelamente il premier pakistano Shehbaz Sharif è arrivato in Arabia Saudita in visita ufficiale con il ministro degli Esteri e con quello dell'Informazione. Donald Trump, in un'intervista all'emittente britannica Sky News, ha definito "molto probabile" un accordo Usa-Teheran entro fine aprile per porre fine alla guerra.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, al lavoro per secondo round colloqui con gli Usa

Iran, tensione con gli Usa. Italia chiude il consolato

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