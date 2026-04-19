Le autorità iraniane stanno intensificando le operazioni di recupero nei complessi sotterranei, concentrandosi sul ripristino dei missili. Questa corsa frenetica si sta svolgendo mentre si susseguono le attività di rientro e sistemazione delle armi strategiche. La situazione sta portando a un aumento delle tensioni e pone in dubbio la stabilità della tregua firmata l’8 aprile. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora chiarito le intenzioni dietro gli interventi.

Le operazioni di recupero nei complessi sotterranei dell’Iran stanno accelerando drasticamente, mettendo in discussione la tenuta della tregua stabilita l’8 aprile. Secondo quanto rilevato dall’intelligence statunitense, i Pasdaran stanno lavorando con estrema rapidità per riportare in funzione i sistemi di lancio che erano stati danneggiati dai precedenti attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. Al momento del cessate il fuoco avvenuto lo scorso 8 aprile, Teheran disponeva soltanto del 50% dei propri lanciatori missilistici rispetto ai livelli prebellici. Tuttavia, le attività di scavo e ripristino nei bunker sono state intensificate per raggiungere una capacità operativa compresa tra il 60% e il 70% dell’arsenale originario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran: corsa frenetica nei bunker per ripristinare i missili

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