Pioggia di missili sulla base in Kuwait con i soldati italiani alloggi distrutti | Sono nei bunker hanno perso tutto

Una raffica di missili ha colpito la base militare di Ali Al Salem in Kuwait, dove si trovano soldati italiani. Gli alloggi sono stati distrutti e i militari sono stati costretti a rifugiarsi nei bunker. L’attacco, parte della controffensiva di Teheran nel Medio Oriente, ha causato danni considerevoli alla struttura. Nessuno è rimasto ferito o ha perso la vita durante l’attacco.

L’onda d’urto del conflitto in Medio Oriente travolge anche la base militare di Ali Al Salem, in Kuwait, che è finita nel mirino della controffensiva di Teheran, subendo danni pesantissimi. Secondo quanto riporta l‘agenzia Dire, l’impatto dei missili avrebbe devastato l’area logistica della struttura, riducendo in cenere almeno 50 alloggi e distruggendo i parchi macchine. I militari che lì si trovavano sarebbero tutti incolumi ma bloccati nei bunker con scorte sufficienti per 10 giorni. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che i circa 300 connazionali dislocati nella base risultano «tutti incolumi». Tuttavia, la situazione all’interno della struttura resta critica: i soldati italiani si trovano rifugiati nei bunker ormai da tre giorni. 🔗 Leggi su Open.online Raid Stati Uniti-Israele, l’Iran attacca le strutture militari Usa nel Golfo. Colpita la base di Ali al-Salem in Kuwait (che ospita soldati italiani)“Tutte le basi, le strutture e le risorse delle forze ostili nella regione saranno considerate obiettivi militari legittimi nell’ambito... L'Iran attacca una base in Kuwait, Tajani: “300 italiani presenti, nessun ferito”Nessun militare italiano ferito e nessun connazionale coinvolto nelle operazioni militari in corso nel Golfo. Una raccolta di contenuti su Pioggia di. Temi più discussi: Pioggia di missili su Teheran, l’asse Usa-Israele apre la guerra; Un'italiana ad Abu Dhabi, 'pioggia di missili e boati nella notte'; Iran, continua la controffensiva: ancora missili su Israele, Dubai, Kuwait e Doha. FOTO; Pioggia di missili su Dubai, il racconto di un'italiana bloccata: Aeroporto danneggiato, non sappiamo che fare. Israele e Usa contano i primi morti. Nuova pioggia di missili sull'IranTeheran uccide tre soldati, strage a Gerusalemme. Attaccata la Lincoln. La risposta: raid sulla tv di Stato. Azioni difensive di Londra, Parigi e Berlino. Macron muove la portaerei ... ilgiornale.it Pioggia di missili sulla base in Kuwait con i soldati italiani, alloggi distrutti: «Sono nei bunker, hanno perso tutto»Colpita la struttura di Al Salem che ospita 300 soldati azzurri. L'allarme dei sindacati: «Necessario organizzare il rimpatrio» ... open.online ATTACCO ALL'IRAN | Il racconto di un'italiana ad Abu Dhabi: "Pioggia di missili e boati nella notte. Colpito il porto, dicono vada tutto bene ma non sembra proprio" #ANSA - facebook.com facebook Pioggia di missili su #Dubai, il racconto di un’italiana bloccata: “Aeroporto danneggiato, non sappiamo che fare” x.com