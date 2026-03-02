Pioggia di missili sulla base in Kuwait con i soldati italiani alloggi distrutti | Sono nei bunker hanno perso tutto

Una raffica di missili ha colpito la base militare di Ali Al Salem in Kuwait, dove si trovano soldati italiani. Gli alloggi sono stati distrutti e i militari sono stati costretti a rifugiarsi nei bunker. L’attacco, parte della controffensiva di Teheran nel Medio Oriente, ha causato danni considerevoli alla struttura. Nessuno è rimasto ferito o ha perso la vita durante l’attacco.

L’onda d’urto del conflitto in Medio Oriente travolge anche la base militare di Ali Al Salem, in Kuwait, che è finita nel mirino della controffensiva di Teheran, subendo danni pesantissimi. Secondo quanto riporta l‘agenzia Dire, l’impatto dei missili avrebbe devastato l’area logistica della struttura, riducendo in cenere almeno 50 alloggi e distruggendo i parchi macchine. I militari che lì si trovavano sarebbero tutti incolumi ma bloccati nei bunker con scorte sufficienti per 10 giorni. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che i circa 300 connazionali dislocati nella base risultano «tutti incolumi». Tuttavia, la situazione all’interno della struttura resta critica: i soldati italiani si trovano rifugiati nei bunker ormai da tre giorni. 🔗 Leggi su Open.online

