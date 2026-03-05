Dubai i missili e le ore nel bunker Chiusi nei sotterranei a pregare Al ritorno in aereo l’inno di Mameli

A Dubai, alcuni cittadini sono rimasti chiusi nei sotterranei a pregare, mentre altri hanno trascorso ore nel bunker. Durante il ritorno in aereo, è stato ascoltato l'inno di Mameli. A Firenze, un gruppo di persone, partito per una vacanza di cinque giorni, ha vissuto un’esperienza diversa, passando da una prevista fuga di relax a una situazione di emergenza a causa di un attacco con missili.

Firenze, 5 marzo 2026 – Erano partiti per cinque giorni di sole e mare, e si sono ritrovati a correre sotto le bombe. La vacanza a Dubai di tre fiorentini, Francesca Angeli con Giovanni Picano e Maria Rosa Berti Lorenzi, si è trasformata in un incubo che sembrava uscito da un film di guerra, prima della gioia liberatoria del rientro in Italia. Un viaggio organizzato da tempo, valigie leggere, costumi e crema solare, e invece la paura improvvisa che ti stringe lo stomaco e ti cambia lo sguardo. “Sabato sera eravamo in albergo sul mare, in stanza, quando abbiamo sentito un’esplosione fortissima”, racconta Francesca, ancora con la voce segnata dalla tensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

