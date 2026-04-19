Un pareggio per 2-2 tra Ipswich Town e Middlesbrough è stato deciso da un rigore negli ultimi minuti, calciato da Jack Clarke. La rete ha permesso all’Ipswich di ottenere un punto e ha influenzato le posizioni in classifica, riducendo le possibilità di promozione diretta per il Middlesbrough. La partita si è svolta in un clima acceso e ricco di tensione fino al fischio finale.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il rigore in extremis di Jack Clarke ha salvato il pareggio per 2-2 dell’Ipswich Town, aumentando le speranze di promozione automatica e danneggiando le prime due aspirazioni del Middlesbrough. La squadra di Kim Hellberg sembrava destinata a raggiungere il pareggio con l’Ipswich, solo per Clarke che si trasforma all’87’ dopo che Adilson Malanda è stato giudicato per aver indossato la maglia di George Hirst. Il pareggio ha portato l’Ipswich – che ha ancora una partita in mano – al secondo posto e sopra il Millwall per differenza reti, con la squadra di Kieran McKenna a un ulteriore punto di vantaggio dal Southampton e tre davanti alla squadra di Hellberg.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Ipswich Town – Middlesbrough 2-2: il rigore nel finale di Clarke aumenta le prime due offerte di McKenna

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