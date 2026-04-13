Pronostico Portsmouth-Ipswich Town | quinto di fila per la promozione

Nel match tra Portsmouth e Ipswich Town, le due squadre si sfidano nelle qualificazioni al prossimo Mondiale femminile. Portsmouth si trova a due punti sopra il terzo posto, che garantisce l’accesso diretto alla Premier League, e ha disputato due incontri in meno rispetto alle avversarie. La partita rappresenta l’ennesimo tentativo di una delle due squadre di ottenere una vittoria che potrebbe avvicinarla alla promozione, segnando il quinto risultato positivo consecutivo in questa fase.

Portsmouth-Ipswich è una partita valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale femminile: dove vederla, formazioni e pronostico Due punti in più rispetto al terzo posto, quello che non vale l’accesso diretto alla Premier e due partite in meno. L’Ipswich è una squadra che vuole prendersi la promozione diretta e in questo match sente la possibilità, e vede la possibilità, dell’allungo decisivo che potrebbe decidere il campionato. Pronostico Portsmouth-Ipswich: quinto di fila per la promozione (Profilo Instagram Ipswich) – Ilveggente.it Il Portsmouth è una squadra che ha ancora un obiettivo importante, troppo importante, quello della salvezza.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Pronostico Portsmouth-Ipswich: quinto di fila per la promozionePortsmouth-Ipswich è una partita valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale femminile: dove vederla, formazioni e pronostico Due punti in più...

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