Domenica 19 aprile 2026 alle ore 13, si gioca una sola partita nel campionato di Championship inglese tra Ipswich e Middlesbrough. Le due squadre si trovano entrambe in corsa per il secondo posto, che permette la promozione diretta, dietro al Coventry, primo in classifica. La sfida tra queste formazioni si presenta come uno degli incontri più rilevanti della giornata per la lotta ai posti di vertice.

C’è solo una partita nel programma domenicale della serie cadetta inglese ma che partita. Ipswich e Middlesbrough sono in lotta per il secondo posto alle spalle del Coventry nella classifica di Championship, l’ultimo che vale la promozione diretta. I padroni di casa sono messi meglio perché hanno tre punti in più e anche una partita. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ipswich-Middlesbrough (domenica 19 aprile 2026 ore 13:00): formazioni, quote, pronostici

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