In un contesto che coinvolge le operazioni portuali, si registra una nomina di secondo livello, con un dirigente che si dice preparato e fiducioso sulla tempistica. La guerra in corso potrebbe influenzare le attività del porto, con effetti che si prevedono manifestarsi nel prossimo trimestre o al massimo nel primo semestre del 2026. La situazione resta monitorata da vicino dalle autorità competenti.

L'impatto della guerra sul porto si vedrà “nel prossimo trimestre, se non il primo semestre” del 2026. Il presidente dell'Authority l'ha detto a margine di un incontro all'antico caffè San Marco. Se il segretario fosse eletto con le stesse tempistiche del numero uno si parlerebbe ancora di mesi L'impatto della guerra sul porto si vedrà “nel prossimo trimestre, se non il primo semestre” del 2026. L'ha detto il presidente dell'Authority Marco Consalvo, intervenuto questa mattina, 28 marzo, a una conferenza all'antico caffè San Marco. “Per quanto riguarda le merci siamo completamente fuori da Hormuz perché abbiamo collegamenti dal Far East – che non passano vicino al golfo Persico – e intra Mediterraneo”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Nomina numero due in porto, Consalvo: "Immaginavo prima. Non credo ancora tempi lunghi"

Articoli correlati

Ex Banca d'Italia, tempi ancora lunghiPer i lavori di ristrutturazione alla ex Banca d’Italia, affidata dal Comune all’Università La Sapienza, toccherà attendere ancora: da un lato la...

La nuova Auser ancora senza sede: "Tempi lunghi e il gruppo cresce"Un anno fa la ripartenza della ’nuova’ avventura dell’Auser Volontariato Forte dei Marmi.

Una selezione di notizie su Nomina numero

Discussioni sull' argomento Due nuove nomine nelle funzioni di controllo di Guber Banca; Le nomine di Papa Leone XIV e l’ispirazione dei luoghi di Sant’Agostino; Deutsche Bank, Fabrizio Campelli promosso numero 2. Chi è il possibile successore di Sewing; Referendum costituzionale 22 e 23 marzo 2026.

23/3/26. Torna in questo numero del settimanale anche la consueta pagina speciale mensile(interrotta temporaneamente nei mesi precedenti) dedicata all'Ulss3 Srenissima: la nomina, la figura e il programma del nuovo direttore generale Massimo Zuin; la su - facebook.com facebook