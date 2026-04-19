Due turiste olandesi, di 23 e 24 anni, sono state avvicinate da un uomo nel centro di Milano mentre trascorrevano la serata. Dopo aver passato del tempo con lui, l’uomo si è dimostrato aggressivo, commettendo violenze, abusi e rubando i loro telefoni. L’episodio si è verificato in un’area frequentata da visitatori e cittadini, e le forze dell’ordine stanno indagando sui fatti.

Milano centro. Notte fonda. Due turiste olandesi di 23 e 24 anni incrociano due stranieri. Uno è marocchino. Bevono qualcosa, fanno due chiacchiere, una passeggiata, si scambiano il contatto Instagram. Un contatto che diventa subito un elemento investigativo, perché consente di risalire a un’identità. Quando l’altro straniero ha lasciato il gruppo e sono rimaste sole con il marocchino lo scenario è cambiato. La sequenza è finita in un verbale. Con una frase precisa: «Non c’era consenso». I carabinieri di via Moscova hanno identificato l’uomo e lo stanno cercando. L’ipotesi è di violenza sessuale e rapina. Perché il sospettato, che ha precedenti per rapina e lesioni, stando a quanto hanno raccontato le due ragazze, l’altra notte, dopo alcuni baci sarebbe diventato aggressivo.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Invita due turiste a uscire la sera. Marocchino le rapina e le violenta

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Milano banlieue, 2 turiste olandesi stuprate in centro da un 31enne marocchino con precedenti per rapine e lesioni: ricercatoGiunte nei pressi di via Larga, l’uomo avrebbe condotto le giovani in una strada isolata e lì le avrebbe stuprate entrambe.