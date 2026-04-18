Milano banlieue 2 turiste olandesi stuprate in centro da un 31enne marocchino con precedenti per rapine e lesioni | ricercato

Due turiste olandesi sono state vittime di uno stupro in centro a Milano. L’episodio si è verificato in una strada isolata vicino a via Larga, dove un uomo di 31 anni, con precedenti per rapine e lesioni, avrebbe condotto le giovani e commesso il reato. L’individuo è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine. Non risultano ancora dettagli sulla loro identità o sul momento esatto dell’accaduto.

Giunte nei pressi di via Larga, l’uomo avrebbe condotto le giovani in una strada isolata e lì le avrebbe stuprate entrambe. Le violenze sarebbero proseguite finché una delle ragazze non è riuscita a reagire, colpendolo con un pugno e approfittando di quel momento per fuggire insieme all’amica.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, 2 turiste olandesi stuprate in centro da un 31enne marocchino con precedenti per rapine e lesioni: ricercato Notizie correlate Due turiste olandesi denunciano violenza sessuale in centro a Milano, caccia all'aggressore: c'è l'identikitDue turiste olandesi sono state aggredite e violentate in zona via Larga a Milano dopo aver incontrato un uomo in piazza Duomo. Orrore a Milano. Due turiste stuprate vicino a piazza DuomoL’incubo per le due turiste olandesi si è materializzato ieri notte a due passi da piazza Duomo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Milano – Due giovani turiste aggredite e violentate vicino al Duomo: arrestato un marocchino con precedentiLe due ragazze hanno denunciato di essere state anche rapinate dal medesimo uomo MILANO – Una notte di violenza nel pieno centro cittadino, a pochi passi dal ... etrurianews.it Due turiste olandesi denunciano violenza sessuale in centro a Milano, caccia all'aggressore: c'è l'identikitCaccia all’uomo a Milano dopo la denuncia di due turiste olandesi per violenza sessuale: indagini dei Carabinieri partite da un profilo social ... virgilio.it