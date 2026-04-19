Invicta Matera travolge il Viribus | tris netto per il gran finale

L’Invicta Matera conclude la stagione di Promozione con una vittoria per 3-0 sul campo del Viribus Potenza. La partita si è giocata nell’ultimo turno e ha visto la squadra ospite dominare l’incontro. La squadra di casa ha subito tre reti durante il primo e il secondo tempo, senza riuscire a segnare. La gara rappresenta il risultato finale di un campionato che si è concluso con questa vittoria netta.

L’Invicta Matera mette il punto finale alla propria stagione di Promozione con una prestazione netta sul campo del Viribus Potenza, chiudendo il campionato con un successo per 0-3. La sfida, disputata a porte chiuse presso il campo sintetico Principe di Piemonte, ha la squadra capolista, già matematicamente promossa in Eccellenza, dominare l’incontro fin dai primi minuti contro i padroni di casa, fanalino di coda del girone. Dominio biancoazzurro e risoluzione anticipata. La partita si è decisa quasi interamente nella prima frazione di gioco, quando la squadra guidata da Glionna ha costruito un vantaggio tale da rendere inutile ogni tentativo di rimonta per il Viribus Potenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Invicta Matera travolge il Viribus: tris netto per il gran finale Notizie correlate Matera, il gran finale: la Via della Croce tra i Sassi si chiude oggiMatera chiude oggi, domenica 12 aprile 2026, il ciclo di rappresentazioni teatrali Mater Sacra – la via della croce, un percorso sacro che ha... Invicta Matera all’appuntamento: il big match per l’EccellenzaLa sfida decisiva per l’ascesa dell’Invicta Matera alla categoria Eccellenza si gioca domenica 11 aprile alle ore 16:00 allo stadio XXI... Contenuti e approfondimenti Calcio, Viribus Potenza-Invicta Matera a porte chiuse: lo dispone il Prefetto per motivi di sicurezzaDomenica 19 aprile la sfida di Promozione tra Viribus Potenza e Invicta Matera si giocherà senza pubblico. La decisione del Prefetto Campanaro legata alla storica rivalità e alle carenze strutturali d ... trmtv.it Viribus Potenza–Invicta Matera a porte chiuse: rischio sicurezza, decide il PrefettoPOTENZA - La gara Viribus Potenza–Invicta Matera, in programma domenica 19 aprile e valida per il campionato regionale di Promozione, si disputerà a po ... ivl24.it