Fugge da un posto di blocco ed investe un poliziotto colpendolo alle gambe | arrestato

La polizia ha arrestato un uomo di 34 anni a Catania. Durante un controllo nel centro, il pregiudicato ha tentato di scappare e ha investito un agente, colpendolo alle gambe. L’uomo è stato fermato e portato in caserma, mentre l’agente ha riportato lievi ferite.

La polizia ha arrestato un pregiudicato catanese di 34 anni che, nel tentativo di sfuggire ad un controllo, si è reso protagonista di una serie di gravi infrazioni alla guida, tra le vie del centro cittadino mettendo a repentaglio l’incolumità dei cittadini ed investendo un poliziotto che era sceso dall’auto di servizio per bloccarlo. I fatti sono accaduti nei giorni scorsi, tra piazza Europa e via Gabriello Carnazza, durante un controllo effettuato in strada dagli agenti della squadra volanti. Dopo aver intimato l’alt ad una delle auto in transito, i poliziotti hanno verificato che il conducente si trovava alla guida senza aver mai conseguito la patente e sprovvisto della copertura assicurativa per la responsabilità civile.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Catania Polizia

La polizia di Catania ha arrestato un uomo di 34 anni che stava cercando di scappare da un controllo.

Un controllo di routine si trasforma in un episodio di violenza a Perugia, dove un uomo, dopo aver aggredito con una katana, tenta di sfuggire alla cattura nel bosco.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Catania Polizia

Argomenti discussi: Varedo, salta il posto di controllo e fugge per chilometri: in auto una somma sospetta; Folle fuga per 10 km, scappa dai carabinieri e tenta di investirne uno: accerchiata e arrestata; Forza un posto di blocco e fugge, giovane inseguito per le vie di Matelica e denunciato: lui era senza patente, l'amico aveva la droga; Travolge un motociclista, fugge e inseguito da un poliziotto fuori servizio si schianta sulle auto parcheggiate: 50enne in carcere.

Cagliari, fugge da un posto di blocco e scatta l’inseguimento nel centro città: 26enne in arrestoÈ stato arrestato nella notte dai carabinieri a Cagliari, per resistenza a pubblico ufficiale, un 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, dopo un rocambolesco tentativo di fuga da un posto ... unionesarda.it

Forza un posto di blocco e fugge, giovane inseguito per le vie di Matelica e denunciato: lui era senza patente, l'amico aveva la drogaMATELICA Incappa in un posto di blocco, invitato a fermarsi accelera e scappa, scatta l’inseguimento per le vie del centro, viene bloccato e prova la fuga a piedi. Raggiunto, è ... corriereadriatico.it

LEGGI QUI: https://primapavia.it/cronaca/pusher-24enne-fugge-dal-posto-di-blocco-a-pavia-ma-si-schianta-con-lauto-in-un-campo/ - facebook.com facebook