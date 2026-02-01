Fugge da un posto di blocco ed investe un poliziotto colpendolo alle gambe | arrestato
La polizia ha arrestato un uomo di 34 anni a Catania. Durante un controllo nel centro, il pregiudicato ha tentato di scappare e ha investito un agente, colpendolo alle gambe. L’uomo è stato fermato e portato in caserma, mentre l’agente ha riportato lievi ferite.
La polizia ha arrestato un pregiudicato catanese di 34 anni che, nel tentativo di sfuggire ad un controllo, si è reso protagonista di una serie di gravi infrazioni alla guida, tra le vie del centro cittadino mettendo a repentaglio l’incolumità dei cittadini ed investendo un poliziotto che era sceso dall’auto di servizio per bloccarlo. I fatti sono accaduti nei giorni scorsi, tra piazza Europa e via Gabriello Carnazza, durante un controllo effettuato in strada dagli agenti della squadra volanti. Dopo aver intimato l’alt ad una delle auto in transito, i poliziotti hanno verificato che il conducente si trovava alla guida senza aver mai conseguito la patente e sprovvisto della copertura assicurativa per la responsabilità civile.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Guida senza patente ed assicurazione, fugge a tutta velocità e investe un poliziotto: arrestato 34enne pregiudicato a Catania
