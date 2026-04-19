Investe un 12enne in centro e fugge | arrestato un ventenne a L' Aquila

Un ragazzo di 12 anni è stato investito nel centro storico di una città e il conducente del veicolo si è subito allontanato senza fermarsi. Le forze dell’ordine hanno poi arrestato un uomo di 20 anni in relazione all’incidente. L’episodio si è verificato durante le ore diurne e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. Nessun dettaglio è stato ancora fornito sulle condizioni del ragazzo.

Ha investito un ragazzino di 12 anni in pieno centro storico e si è allontanato senza prestare soccorso. Un ventenne è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri in meno di un’ora. È accaduto ieri sera a L'Aquila. A riferirlo è l’Ansa.L’incidente si è verificato in via delle Grazie. Secondo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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