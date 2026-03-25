Un giovane di 20 anni di Jesi è stato individuato dai carabinieri dopo aver investito un pedone e poi essere scappato nella serata di lunedì in via XXIV Maggio, vicino a Piazzale San Savino. L’incidente è avvenuto poco dopo le 21 e, invece di fermarsi, il conducente ha preferito allontanarsi senza prestare assistenza. La ricostruzione dell’accaduto è ancora in corso.

Avrebbe scelto la fuga nel buio della sera anziché frenare e assumersi le proprie responsabilità. È questa la decisione di un ventenne jesino che lunedì poco dopo le 21 ha travolto un pedone in via XXIV Maggio, nei pressi di Piazzale San Savino, per poi dileguarsi senza prestare soccorso. Sfruttando l’oscurità, il giovane, al volante della Jeep di proprietà dei genitori, avrebbe urtato con lo specchietto retrovisore un uomo di origini bengalesi di 67 anni proprio mentre questi stava attraversando regolarmente sulle strisce pedonali. Nonostante il tentativo di far perdere le proprie tracce approfittando dell’orario serale, la corsa del ragazzo è durata poco: gli uomini del Radiomobile, intervenuti immediatamente sul posto, sono riusciti a incrociare i dati e a rintracciarlo in breve tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Investe un uomo e si dilegua. Rintracciato dai carabinieri

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