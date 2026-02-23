Le calciatrici scappano negli spogliatoi in Messico durante la partita | impossibile far finta di niente

Un conflitto armato fuori dallo stadio ha costretto le calciatrici a fuggire negli spogliatoi durante la partita in Messico. Spari ed esplosioni improvvise hanno creato panico tra il pubblico e le atlete, che hanno cercato rifugio per mettersi in salvo. L’arbitro ha deciso di interrompere il match per motivi di sicurezza, lasciando tutti nello shock. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente sul posto.

Terrore in Messico durante Necaxa-Querétaro femminile: spari ed esplosioni fuori dallo stadio, l'arbitro sospende il match e le giocatrici scappano negli spogliatoi.