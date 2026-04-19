Intervento di rinnovamento tecnologico degli impianti in programma l' interruzione di energia
Lunedì 20, E-Distribuzione, società del Gruppo Enel responsabile della rete elettrica, effettuerà un intervento di rinnovamento tecnologico degli impianti nelle vicinanze di Ferrara. Durante questa operazione, sarà interrotta l’energia nella zona interessata, per consentire i lavori di aggiornamento e potenziamento del sistema elettrico. L’intervento fa parte di un progetto più ampio volto a migliorare la rete di distribuzione nel territorio.
E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che, nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico nel comune di Ferrara, lunedì 20 effettuerà un intervento di rinnovamento tecnologico degli impianti in prossimità del.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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