Lavori programmati sugli impianti di e-Distribuzione interruzione dell' energia elettrica a San Giovanni Teatino

Venerdì 6 marzo 2026 nel pomeriggio, e-Distribuzione effettuerà lavori programmati sugli impianti nel territorio di San Giovanni Teatino, che comporteranno l'interruzione dell'energia elettrica. La società ha comunicato questa interruzione per consentire l'esecuzione degli interventi di manutenzione e aggiornamento degli impianti. La mancanza di energia interesserà alcune zone del comune durante le operazioni.

Un'interruzione dell'energia elettrica per lavori programmati sugli impianti da parte di e-Distribuzione è in programma nel territorio comunale di San Giovanni Teatino nel pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026. Dalle ore 15 alle 18 l'energia elettrica sarà interrotta in via De Gasperi (civici da 6 a 10, da 14 a 16 e da 5 a 7), via Ciafarda (civici 1–5, 4, 8–10 e snc), via Einaudi (da 2 a 6 e snc), via Gregorio Magno (civico 1): l'interruzione riguarda esclusivamente le utenze alimentate in bassa tensione.Durante i lavori la corrente potrebbe essere temporaneamente riattivata: si raccomanda prudenza.

