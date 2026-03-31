Interruzione di energia elettrica per un intervento urgente a una cabina nel centro storico

Mercoledì 1° aprile, tra le 8 e le 14, ci sarà un'interruzione dell'energia elettrica nel centro storico a causa di un intervento urgente su una cabina di distribuzione. La società che gestisce la rete elettrica ha comunicato che l’interruzione durerà fino al completamento dei lavori e riguarda una zona del centro storico.

È in programma a Montevarchi nella giornata di domani, mercoledì 1 aprile, dalle ore 8 fino alle 14. I lavori riguardano quella denominata “V. del Museo” E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, comunica che per il giorno mercoledì 1° aprile, dalle ore 8 alle ore 14, e comunque fino al termine dei lavori, si verificherà un’interruzione di energia elettrica nell’area del centro storico. L’intervento, reso necessario da un guasto importante verificatosi presso la cabina denominata “V. del Museo”, interesserà in particolare una parte di via Roma, piazza Magiotti e via Poggio Bracciolini, come indicato nella planimetria. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Interruzione di energia elettrica in una parte del centro storico per lavori PnrrL’intervento è finalizzato all’esecuzione di lavori nell’ambito della programmazione Pnrr, che dovranno essere completati entro le scadenze stabilite. Montevarchi, interruzione di energia elettrica in una parte del centro storico per lavori PnrrArezzo, 23 febbraio 2026 – Interruzione di energia elettrica in una parte del centro storico per lavori PNRR. Medieval Monks' Nightly Rituals in Freezing Stone Monasteries | Bedtime History Contenuti e approfondimenti su Interruzione di energia elettrica per... Temi più discussi: Avviso di interruzione di energia elettrica - Martedì 24 marzo 2026; Lunedì 30 interruzione dell’energia elettrica in alcune vie del centro; AVVISO INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA; Avviso Abbanoa: disservizi del 27/03/2026 per interruzione dell'energia elettrica al sollevamento La Corte. Guerra in Iran, Bruxelles avvisa i Paesi Ue: preparatevi all’interruzione delle forniture di energiaIl commissario Ue Jorgensen scrive ai ministri dei 27 perché adottino misure preventive, riducendo i consumi di prodotti petroliferi e tenendo accese le raffinerie. Intanto la Camera vota il decreto b ... milanofinanza.it Interruzione di energia elettrica per lavori Pnrr nell’area di via Burzagli- via di TerranuovaArezzo, 13 marzo 2026 – Interruzione di energia elettrica per lavori PNRR nell’area di via Burzagli- via di Terranuova. L’intervento sarà effettuato martedì 17 marzo. E-Distribuzione, società del ... lanazione.it Quartu di nuovo senz'acqua: nuova interruzione fuori programma nel centro abitato x.com Pretende di essere visitata e crea il caos al Pronto soccorso di Agrigento, denunciata La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica con l’accusa di interruzione di pubblico servizio.... - facebook.com facebook