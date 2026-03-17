Volata verso il futuro Sprint Scudetto e addio Sarà una nuova Inter

L’Inter ha annunciato che Cristian Chivu continuerà come allenatore anche nella prossima stagione, firmando un nuovo contratto. La società conferma la volontà di proseguire con la stessa guida tecnica, senza variazioni significative, a meno di imprevisti. L’obiettivo dichiarato è quello di conquistare uno Scudetto, con le speranze di un successo che possa rafforzare il progetto del club.

di Mattia Todisco A non cambiare, salvo scossoni impensabili, sarà l’allenatore. Cristian Chivu resterà alla guida tecnica dell’ Inter, con un contratto tutto nuovo e nelle speranze del club anche uno Scudetto nel curriculum. Il vecchio motto per cui “squadra che vince non si cambia“ verrà però accantonato in ragione di un rinnovamento su cui la dirigenza (il cui vice presidente Zanetti ha rispettato il silenzio stampa, disertando l’evento di ieri sera agli Arcimboldi con Cassano, Adani e Ventola) riflette da tempo. Ci sono tanti contratti in scadenza, per lo più riguardano giocatori particolarmente “esperti“: Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian, Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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