Borussia Inter conferenza Chivu | L’obiettivo era la top 8 ma abbiamo ciò che meritiamo Lautaro…

La conferenza di Chivu ha riassunto il percorso dell’Inter nella fase a gironi di Champions League, conclusosi a Dortmund. L’allenatore ha sottolineato che l’obiettivo era la top 8, ma il risultato riflette gli sforzi e le prestazioni della squadra. Un momento di analisi e riflessione, in un contesto sportivo che richiede continuità e crescita.

Conferenza Chivu. Il cammino dell' Inter nella League Phase di Champions League si chiude a Dortmund, in uno scenario affascinante e complicato come il Signal Iduna Park. I nerazzurri affronteranno il Borussia con l'obiettivo di assicurarsi almeno una posizione favorevole nel tabellone degli spareggi, senza fare troppo affidamento sull'ipotesi, ormai remota, della qualificazione diretta tra le prime otto. Temi che Cristian Chivu ha toccato in conferenza stampa alla vigilia della sfida, sottolineando soprattutto l'importanza dell'atteggiamento: " Mi basta che la squadra lotti per essere competitiva, ciò che fanno quotidianamente. Borussia Inter, conferenza stampa Chivu: orario e dove vederla Martedì, Chivu terrà una conferenza stampa in vista della partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter, in programma mercoledì al Signal Iduna Park. Inter, Chivu: Sommer e Luis Henrique? Hanno la stima del gruppo. Domani non sarà semplice L'Inter domani sera chiude la league Phase di Champions League scendendo in campo in trasferta contro il Borussia Dortmund. Inter, Chivu: La squadra lavora quotidianamente, ci sono alti e bassi L'Inter domani sera chiude la league Phase di Champions League scendendo in campo in trasferta contro il Borussia Dortmund. Il Muro Giallo del BVB aspetta l'Inter: i nerazzurri riusciranno a far risultato in Germania L'allenatore del Borussia Dortmund ha riconosciuto il valore dei nerazzurri, ma conta nella spinta impressionante dei suoi tifosi: nelle notti che contano, il Muro Giallo

